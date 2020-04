Eindelijk opheldering voor wat er op WK 1998 gebeurde: "De meesten hadden zich 'overwerkt' met de vrouwen"'

Op het WK 1998 in Frankrijk was Nigeria één van de favorieten voor eindwinst. Maar de Super Eagles strandden in de achtste finales tegen Denemarken. Taribo West, één van de basisspelers van toen, geeft daar nu een opmerkelijke verklaring voor.

Nigeria freewheelde door de poulefase en was topfavoriet teen Denemarken. Maar de Denen kwamen makkelijk op 0-4 en de strijd was snel gestreden. In de Nigeriaanse krant Punch laat West nu weten wat er de dagen voordien gebeurde.

“Afrikaanse vrouwen vielen in zwijm voor ons. Ze kwamen naar het toernooi kijken en genoten natuurlijk mee van ons succes.Spelers genoten op hun beurt van de aandacht die ze kregen. Hun zelfvertrouwen kreeg een serieuze boost. Velen waren ervan overtuigd dat we Denemarken met gemak opzij zouden zetten.”

Er waren verhalen over nachtclubs en dergelijke, maar daar weet West niks van. "Wat ik wel wist is dat heel wat spelers vrouwen binnensmokkelden in ons basiskamp, ook daags voor de wedstrijd tegen de Denen. Ik heb me hees geroepen tijdens die wedstrijd. Je kon zien dat heel wat spelers niet de kracht en de mentale paraatheid hadden om op die dag Denemarken te verslaan. Ze hadden zichzelf ‘overwerkt’ de avond voordien. Ik was woedend, maar kon niet meer doen.”