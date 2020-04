Van Ranst weet al wat hij UEFA gaat vertellen: "Zonder publiek? Zou verkeerd signaal zijn"

De UEFA heeft gevraagd of ze dr. Marc Van Ranst mogen bellen over de beslissing om de Belgische competitie stop te zetten. Van Ranst is duidelijk over de plannen van de UEFA om de andere competities toch nog te laten doorgaan: "Onrealistisch!"

Van Ranst weet al wat hij de Europese voetbalbond gaat vertellen. "Ze hebben me gecontacteerd met de vraag of het oké was of hun CEO me zou opbellen en dat is uiteraard geen probleem", zegt hij bij Sporza. "Ik zal het standpunt van de Belgische voetbalbond (KBVB) verdedigen en zeggen dat het nu hét moment is om de competities stop te zetten. De competities nog ordentelijk afwerken, zal bijzonder moeilijk zijn. Dat is ijdele hoop koesteren. Je kunt beter de realiteit onder ogen zien." Ook wedstrijden zonder publiek raadt hij af. "Dat zou op dit moment een verkeerd signaal zijn", vindt Van Ranst. "Dan heb je ook twee ploegen, scheidsrechters, trainers, een bank en een heleboel mensen die voor alles moeten zorgen in het stadion. En dat terwijl je aan de mensen vraagt om social distancing te praktiseren. Dat zou een verkeerd signaal zijn."