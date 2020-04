Na twee afstraffingen tegen Bayern München duidt Bornauw logische 'moeilijkste tegenstander' aan

Na een moeilijk seizoensbegin baande FC Köln, met Sebastiaan Bornauw in de basis, zich knap een weg omhoog in het klassement. Bij de stopzettin op negen speeldagen van het einde heeft 'Effzeh' een buffer van tien punten op de degradatiezone.

De laatste match van Köln dateert van 11 maart en Sebastiaan Bonauw begint het voetbal al aardig te missen. "Ik geniet van elk moment op het veld en dat realiseer ik me nu nog meer. Het is lastig om niet te mogen spelen. Ik mis de trainingen en de wedstrijden", legde hij uit bij Sporza.

Een ideaal moment dus om terug te blikken op het mooie parcours van de promovendus. Zo duidde de centrale verdediger zijn moeilijkste tegenstander aan. "Robert Lewandowski. Hij is zo slim. Je ziet hem tien minuten niet en plots duikt hij in je rug op. Hij heeft maar één kans nodig om te scoren, dat is zijn sterkte."

De cijfers liegen er ook niet om. Zowel thuis (1-4) als uit (4-0) liepen Bornauw en zijn ploegmakkers een afstraffing op tegen de Rekordmeister. Lewandowski scoorde in totaal drie keer in die confrontaties en twee keer was het na drie minuten al 'bingo'.