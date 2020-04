Ex-goalie Mechelen en Standard volgend seizoen opnieuw op hoogste niveau? 'Hernieuwde interesse van deze club'

Wat gaat er de komende weken en maanden gebeuren op de transfermarkt met de spelers die momenteel bij noodlijdende clubs in 1B zitten? Sommigen onder hen kunnen zeker mee in 1A én hebben ploegen die in hen geïnteresseerd zijn.

Anthony Moris van Virton werd afgelopen seizoen verkozen tot doelman van het jaar in de Proximus League. Leuven? De gewezen goalie van onder meer STVV, KV Mechelen en Standard staat in de belangstelling van heel wat clubs. "Als ik bij Virton zou vertrekken, is het om 1A te spelen", liet hij al eens optekenen in de Luxemburgse media. Volgens La Dernière Heure is OH Leuven alvast opnieuw concreet - zij wilden er hem afgelopen winter ook al bij. Moris schermde eerder al met de interesse van andere ploegen uit 1A.