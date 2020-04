"Als clubs hun spelers een loonsverlaging opdringen, zouden ze daarna een transferverbod moeten krijgen"

In de Premier League zijn er ook al clubs die proberen het inkomstenverlies goed te maken door aan de lonen van de spelers te zitten. Sky Sports-analist Gary Neville windt zich op als hij zulke dingen hoort.

Sommige PL-clubs willen hun spelers een loonverlaging voor een maand voorstellen. Maar dan zijn er wel geruchten over mogelijke megatransfers deze zomer. "Als ik de spelersvakbond ben en ik weet dat Tottenham een salarisverlaging van dertig procent wil, of Manchester United, dan zou ik het heel raar vinden voor die spelers om hun club drie weken later een transfer van 200 miljoen pond te zien maken", zei hij bij Sky Sports.

Neville wil die clubs ook gestraft zien. "Dat voelt niet juist. De Premier League-clubs kunnen die speculatie niet tegenhouden, maar waar rook is, is vuur. Als de Premier League hier een einde aan wil maken, zouden ze een transferverbod moeten geven aan alle clubs die het salaris van hun spelers willen verlagen."