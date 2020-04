Mitrovic verdedigt landgenoot bij Real: "Zoveel druk, zeker als je veel gekost hebt"

Luka Jovic heeft er een moeilijk seizoen opzitten bij Real Madrid. Ex-Anderlecht-speler Aleksandar Mitrovic neemt nu zijn verdediging op zich.

In de Servische pers sprak Mitrovic over zijn spitsmaker bij de nationale ploeg. "Luka maakt een moeilijke periode mee. Als spits is het belangrijkste dat je kan spelen. En hij heeft niet al te veel kansen gekregen", zei Mitrovic bij Butasport.

"Ik heb hetzelfde meegemaakt bij Newcastle United in het begin. Je speelt maar 5-10 minuten en probeert te doen wat je kunt, zeker als je veel gekost hebt. Je wil te veel doen. Ik ben zeker dat als hij meer matchen speelt, de doelpunten zullen komen. Bij Real spelen, legt druk op je schouders, maar Luka is nog jong en heeft nog veel jaren voor zich."