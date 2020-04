Geen voetbal op 14 april, wat gebeurde er in de geschiedenis allemaal? Cevallos tovert iets uit zijn sloffen, terug naar de allereerste play-off 1 en laatste tegengoal van Leicester in de Championship

Ook op dinsdag 14 april geen live-voetbal op de Belgische velden. In het verleden was dat al eens anders, uiteraard. Wat waren enkele opvallende momenten van 14 april doorheen de recente voetbalgeschiedenis?

14 april ... 2018

'Niks moet, alles mag.' Dat is een van de weinige zaken die play-off 2 aantrekkelijk maakt. Dat moet Lokeren-speler Cevallos ook gedacht hebben toen hij vanop zijn eigen helft Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge verraste. Geniet even mee...

14 april ... 2018

Nog op dezelfde dag, maar over Het Kanaal, won Manchester City met 1-3 op het veld van Tottenham. Het leverde hen de vijfde landstitel in de clubgeschiedenis op, maar niet rechtstreeks. Officieel werden ze pas een dag later kampioen, toen titeluitdager en stadsrivaal Manchester United in eigen huis heel verrassend onderuit ging tegen West Bromwich Albion. De kampioenenmaker van City was dus niet Sterling of Gabriel Jesus, maar Jay Rodriguez.

14 april ... 2014

Iedereen herinnert zich het sprookje van Leicester City in 2016, toen de Foxes tegen alle verwachtingen in de landstitel pakten. Een seizoen ervoor was één lange degradatiestrijd en in 2014 kwam de club nog uit in de Championship.

Op 14 april was de club al zeker van promotie, maar nog niet van de titel. Op die dag werd met 1-1 gelijkgespeeld op het veld van Reading, met onder meer Ritchie De Laet, Vardy, Mahrez, Drinkwater en Wasilewski tussen de lijnen. De tegengoal tegen Reading was de laatste in de Championship, want de vier volgende partijen werden met een clean sheet gewonnen.

14 april ... 2010

Terug naar de allereerste editie van de play-offs, met slechts drie clubs uit de G5: latere kampioen Anderlecht, Club Brugge en Gent. De overige drie ploegen waren Kortrijk, Zulte Waregem en zowaar promovendus Sint-Truiden.

Op speeldag 5 op 14 april werden de drie matchen op hetzelfde tijdstip afgewerkt. Ondrey Mazuch scoorde de enige goal voor Anderlecht tegen Kortrijk en Club Brugge ging op het veld van Zulte Waregem onderuit na goals van Taravel en N'For. Daardoor kon RSCA op speeldag 6 de titel pakken... op het veld van Club Brugge.

Doelmannen Jorgacevic en Mignolet hielden op 14 april 2010 hun netten schoon tijdens Gent-STVV.