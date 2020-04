Sepp Blatter houdt pleidooi om WK 2022 toch niet in Qatar te laten doorgaan: "Zij kunnen het klaarspelen"

Wat met het WK van 2022? Normaal zou het tornooi plaatsvinden in Qatar, maar de manier waarop het land de organisatie in handen heeft gekregen, zou niet helemaal correct zijn. Na een onderzoek denkt de voormalige FIFA-voorzitter dat het beter is om het tornooi naar een andere locatie te verplaatsen.

Volgens Het Nieuwsblad zou er een enorm onderzoek geweest zijn waarbij er enkele toenmalige leden van het Uitvoerend Comité van de Wereldvoetbalbond steekpenningen ontvangen hebben om op Qatar te stemmen. Aangezien het dus niet helemaal correct lijkt te zijn, denkt Blatter, de voormalige FIFA-voorzitter, dat het een beter idee is om het tornooi op een andere locatie te laten doorgaan. "Het zou in Duitsland kunnen doorgaan, maar na Rusland kunnen we het niet nog eens in Europa laten doorgaan. Japan behoort ook tot de mogelijkheden, maar de VS lijkt mij een beter idee. Zij hebben het al in 1994 georganiseerd en zij kunnen het klaarspelen", aldus Blatter. De VS zal ook het WK van 2026 organiseren met Mexico en Canada.