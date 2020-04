Wel erg zware coronomaatregel in Italië: coach die niet wil inleveren prompt op straat gezet

Italië is zoals bekend één van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. Alles moet dus gedaan worden om uit de crisis te geraken. Met de gezondheid, maar ook op economisch vlak. Tweedeklasser Ascoli vroeg zijn coach om in te leverde. Die weigerde en staat nu op straat.

Sinds begin februari was Stellone aan de slag bij Ascoli, de nummer 15 uit de Serie B. Om de financiële impact had de pandemie op te kunnen vangen, had de club Stellone gevraagd om in te leveren. Een eerste voorstel legde hij alvast naast zich neer.

Nadien volgden nog meerdere voorstellen tot salarisvermindering. Allemaal legde Stellone die naast zich neer. Ascoli is daarna overgegaan tot een veel strengere maatregel: het heeft hem ontslagen. Jeugdtrainer Guillermo Abascal neemt over tot het einde van het seizoen.