KV Kortrijk-fans reageren verbolgen na fusiegesprekken: "Een fusie is niet aan de orde!"

Vrijdag werd bekend dat er fusiegesprekken zijn geweest tussen KV Kortrijk, Moeskroen en Roeselare. Kortrijk-voorzitter Allijns liet zich al laaiend enthousiast uit over een eventuele fusie, maar de fans van de Kerels zien dit veel minder zitten.

Allijns is al jaren van mening dat er een teveel is aan profclubs in ons land. Een fusie zou dit kunnen oplossen. Bovendien wil hij met een fusie doorstoten naar de Belgische subtop. Zover is het echter nog lang niet.

Voetbalkrant.com sprak met Steven Verleyen, die tot enkele jaren geleden voorzitter was van supportersclub 'Kortrijk Noord'. Nog steeds is hij een fervent supporter van de Kerels en een ding is voor hem duidelijk: een fusie mag er hoegenaamd niet komen.

"Ik vernam het nieuws vanmorgen in een besloten groep van Kortrijk-fans. Ik moet zeggen dat ik furieus was. Ten eerste omdat we dit moeten vernemen via de media, en niet vanuit de club zelf. Ten tweede omdat het gaat over Moeskroen. Een Waalse ploeg waarmee we totaal geen band hebben."

"Overname OK, maar géén fusie"

"Zoals in de bedrijvenwereld zou ik ermee kunnen leven dat Kortrijk een club overneemt, maar dan ook gewoon alles behoudt zoals het was. Maar een fusie kan hoegenaamd niet, en zo denken heel veel Kortrijk-fans er over. Men mag van geluk spreken dat we in lockdown zitten, anders waren we zeker verhaal gaan halen. Het zit erg hoog", besluit een aangeslagen Verleyen.