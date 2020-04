Hoofdredacteur BBC heeft wat tijd te veel en schrijft over de foute voorspellingen die hij deed: "Fellaini? Stick that in your pipe and smoke it"

Marouane Fellaini heeft heel zijn carrière wel tegen vooroordelen moeten vechten. Ook in zijn beginperiode in Engeland was er veel scepsis, niet in het minst van Phil McNulty, de chef voetbal van de BBC.

"Ik was nooit overtuigd van de kwaliteiten van Fellaini", geeft McNulty toe in een artikel dat zijn grootste tien slechte voorspellingen bundelt. "Hij was een bullebak tegen de kleinere ploegen, maar deed niks tegen de grote jongens. Zoals we allemaal weten is het geheim van goeie comedy, de timing. Zo wat beter moment om dit op Twitter te gooien dan enkele uren voor de openingsmatch van het seizoen 2012-13 tegen Manchester United. United dat net Robin van Persie getekend had..."

Hij tweette: "Took heavy flak from Everton fans for saying Fellaini does not influence enough big games - let's see how he goes against Man. Utd tonight."

"Enter... de beste prestatie van Fellaini in de Premier League, hij maakte United af op alle plaatsen van het veld en liet Michael Carrick en co er als idioten uitzien. Om het nog wat erger te maken: hij scoorde ook nog de winnende treffer."

"De twitter-replies die ik toen kreeg: "stick that in your pipe and smoke it" was nog één van de meer propere."