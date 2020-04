Ervaren coach verdedigt amateurvoetbal: "Men moet stoppen met neerbuigend te doen"

Het Belgische amateurvoetbal heeft het de laatste maanden zwaar te verduren. Met name de (te) hoge spelerslonen en premies zouden erg zwaar doorwegen op de budgetten. Voetbalkrant.com sprak hierover met Yves Van Borm, coach van Knokke.

Yves Van Borm doorzwom al heel wat watertjes en kent het amateurvoetballandschap als geen ander. Al is amateurvoetbal, zeker in de hoogste amateurreeksen, geen correcte naamgeving.

“De voetbalbond deed hiermee een totaal foute naamkeuze. Kijk maar naar de licentievoorwaarden om in Eerste Amateur te mogen spelen. Daarin staat dat er minimaal vijf spelers in de kern moeten zijn die eens semi-profcontract hebben”, stelt Van Borm.

“Bovendien moeten er minimaal 1500 zitplaatsen (bij promotie) beschikbaar zijn in het stadion, waardoor heel wat clubs een extra financiële inspanning moeten doen. Bij R Knokke FC heeft men deze aanpassingen kunnen doen dankzij de gemeente. Dit geld kon men echter beter besteden aan andere zaken aangezien die zitplaatsen toch niet veel gebruikt zullen worden…”

"Er wordt wel degelijk goed gewerkt in Amateur"

Van Borm benadrukt vervolgens dat er, ondanks een negatieve publieke opinie, wel degelijk goed gewerkt wordt in Amateur. “Meer nog, ik ken genoeg trainers in Amateur die minstens evenveel métier en kennis van zaken hebben dan trainers in de Jupiler Pro League. Men moet dan ook stoppen met neerbuigend te doen over het amateurvoetbal.”

“Ik verduidelijk: de kloof tussen Amateur en onze profs is qua trainingsintensiteit veel kleiner geworden. Profs trainen wekelijks zo’n elf uur, terwijl wij (Knokke) bijvoorbeeld acht uur per week trainen. En die jongens hebben nog een dagtaak, hé!”

