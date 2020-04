Beloften laten toetreden in 1B? "Geen enkele meerwaarde, los van het niveau"

Vorige week werd bekend dat de Pro League met het idee speelt om enkele beloftenteams (tijdelijk) te laten aantreden in 1B, of wat daar nog van overblijft na de licentieperikelen. Onder meer Westerlo reageerde vol ongeloof.

Wij legden ons oor te luisteren bij Yves Van Borm (52). Hij draait al jaren mee in de hoogste regionen van het amateurvoetbal. Hij was onder meer aan de slag bij Racing Mechelen, Lyra, Deinze en Eendracht Aalst. Onlangs behaalde hij met Knokke de vierde titel in vijf seizoenen.

Van Borm is duidelijk: beloften laten aantreden, zoals in de Nederlandse Eerste Divisie het geval is, is geen goede zaak. “Dat is absoluut geen optie in mijn ogen. Ten eerste omdat dat geen enkele meerwaarde heeft, los van het niveau van die ploegen. Ze zouden gewoon als opvulling dienen. Waar gaan ze trouwens hun wedstrijden spelen? Ik kan niet geloven dat ze in het stadion van de A-ploeg zullen spelen. Daarnaast zal er nauwelijks volk komen kijken naar die beloftenploegen”, aldus Van Borm.

“Ten derde wordt gezegd dat er zo meer tegenstand zou komen voor de beloftenteams, maar die redenering klopt niet. Als de tegenstand toch beter is, waarom is het voor clubs uit de bovenste regionen van het amateurvoetbal dan zo moeilijk om spelers van de A-kern van een eersteklasser over te nemen? Ik kan verzekeren dat er wel degelijk erg goed werk geleverd wordt in Amateur.”

Wie vaart er dan wel goed met een eventuele toetreding? De topclubs, die hun beloften kunnen laten proeven van volwassenvoetbal. En dat is geen toeval, volgens Van Borm. “Quasi alles wat het Belgisch voetbal betreft, wordt beslist en gestuurd vanuit de G5, die vaak uit eigenbelang beslissingen neemt. Het wordt tijd dat we teruggaan naar de essentie, en dat is het sportieve!”