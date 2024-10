Olivier Renard, de man die Anderlecht uit het slop moet trekken: goeie onderhandelaar, sterke verkoper

Olivier Renard, de nieuwe sportieve baas van Anderlecht, heeft al een rijke carrière achter de rug. Na succesvolle periodes bij Standard en KV Mechelen koos hij voor een korte periode in de Amerikaanse competitie.

Renard, een oud-doelman die tussen 2005 en 2008 voor Standard speelde, vertelde dat Anderlecht altijd al in zijn gedachten zat vanwege de ambities van de club. Als Standard-man in hart en nieren maakt hij nu de overstap naar een club die hij omschrijft als "een plaats waar gewonnen moet worden."

Renard begon zijn professionele voetbalcarrière bij Charleroi en zette na zijn actieve periode in Italië voet aan wal in België als assistent-sportief directeur bij KV Mechelen. Zijn korte tijd bij Italiaanse clubs zoals Napoli en Udinese leverde hem weinig speelminuten op, maar wel een groot netwerk.

Dat netwerk bleek nuttig toen hij na zijn spelerscarrière meteen overstapte naar de administratieve kant van het voetbal, waarin hij achter de schermen succes boekte door onder andere spelers als Hanni en Kosanovic met veel winst te verhandelen.

In 2016 trok Renard naar Standard, waar hij werd geprezen voor zijn talent om spelers goedkoop binnen te halen en met grote winst te verkopen. Hij ontdekte onder meer Moussa Djenepo, die later voor 20 miljoen euro werd doorverkocht. Zijn handelsmerk, werken met een beperkt budget, heeft hij altijd met succes uitgeoefend.

Bij Standard kende Renard een succesvol beleid, wat resulteerde in twee bekerwinsten in drie jaar tijd. Toch verliep het einde van zijn tijd in Luik niet zonder problemen. Na onenigheden met Michel Preud'homme, die een sterke stempel wilde drukken op de club, verlieten beide heren de club in 2019. Hoewel Renard vaak met kritiek te maken kreeg, kon hij ook altijd successen voorleggen die zijn keuzes rechtvaardigden.

Het vertrek bij Standard werd overschaduwd door 'Propere Handen', het Belgische voetbalschandaal. Ex-voorzitter Bruno Venanzi legde klacht tegen Renard neer, maar tot op de dag van vandaag ontkent Renard enige betrokkenheid. Hij verklaarde dat hij nooit door de politie is benaderd, en benadrukte dat hij zelfs zelf contact had gezocht om zijn onschuld te bewijzen. Volgens Renard is hij onterecht betrokken bij deze zaak, en hij blijft vastberaden om zijn reputatie te verdedigen.