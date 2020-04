Quiz QUIZ: #CoronaFootballTrivia: Groundhoppen in België: Van Tweede Amateur tot 1A: herken jij deze tien stadions?

Vermoedelijk zal het nog een hele tijd duren vooraleer de Belgische stadions terug gevuld zullen zijn. In tussentijd gaat Voetbalkrant.com virtueel groundhoppen. We selecteerden voor u tien foto's van Belgische stadions. De vraag is simpel: welke club speelt hier zijn thuiswedstrijden?

Om jullie op weg te helpen, geven we telkens aan in welke reeks de ploeg in kwestie dit seizoen uitkomt. Ben jij een echte groundhopper en herken jij deze tien stadions? Test het hier. KLIK HIER OM DE QUIZ TE STARTEN Veel succes, Voetbalkrant.com