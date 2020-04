Toegift van de Pro League zal de job van de kalendercommissie nog net iets moeilijker maken voor volgend seizoen

Als alles goed verloopt, wordt er komende vrijdag in de Algemene Vergadering een definitieve streep getrokken onder het seizoen 2019-2020 in de Jupiler Pro League. Dat heeft mogelijk wel zijn gevolgen voor de kalendermakers van volgend seizoen.

De voorzitter van de Europese voetbalbond, Aleksander Ceferin, was allerminst opgezet met de beslissing van de Pro League. Hij wil namelijk dat er nog zo veel mogelijk competities worden afgewerkt, waaronder ook de Champions League en de Europa League.

Peter Croonen vertelt in Het Laatste Nieuws dat als bij wijze van toegift de belofte werd gedaan dat er geen Belgisch voetbal zal plaatsvinden als er Europees wordt gespeeld. Mogelijks vallen die Europese wedstrijden eind augustus in het weekend en dat is geen goed nieuws voor de kalender commissie van de Pro League, die sowieso al met een propvolle agenda te kampen heeft.