John Terry kon vorig seizoen naar Rusland, maar de transfer ging om een zeer bizarre reden niet door: "Ze lag te wenen op de grond, want ze had schrik dat hij nooit ging terugkeren"

John Terry is een icoon in het Engelse voetbal. Hij speelde 17 jaar voor Chelsea en één seizoen bij Aston Villa. Vorig seizoen kon hij voor het eerst in zijn carrière nog naar het buitenland, maar een transfer kwam er niet.

John Terry kon nog een mooi contract verzilveren bij Spartak Moskou. De Russische club had een mooi voorstel klaar en een transfer leek in de maak, maar de dochter van Terry besliste er anders over.

Zij wilde namelijk niet dat haar vader naar Rusland trok. "De schooldirecteur had naar Terry gebeld om te zeggen dat zijn dochter op de grond lag te wenen. Ze had schrik dat Terry nooit ging terugkeren uit Rusland omdat er ijsberen zouden rondlopen in Moskou", aldus Marco Trabucci, de manager van Terry, bij SportBible.

Massimo Carrera, toen aan het werk als manager bij Spartak Moskou, legt uit dat ze Terry nog hebben proberen overtuigen. "We hebben met hem gepraat en we hebben hem proberen te overtuigen, maar zij prioriteit was om bij zijn familie te blijven. We moesten zijn keuze respecteren." Terry vond geen nieuwe club meer om bij te voetballen en hij ging als assistent aan de slag bij Aston Villa.