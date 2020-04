Revelatie van de Bundesliga ziet het somber in: "Kans op EK met Rode Duivels gestegen van één naar vijf procent"

De achterhoede van de Rode Duivels bereikt zo stilaan een pensioensgerechtigde leeftijd. Gelukkig zitten er wel enkele talenten in de wachtkamer. Eentje daarvan liet afgelopen seizoen een goede indruk na in de Bundesliga.

Sebastiaan Bornauw nam vorige zomer, ietwat onverwacht, afscheid van Anderlecht en trok voor zes miljoen euro naar FC Köln. Bij de Duitse traditieclub groeide de 21-jarige verdediger uit tot een sterkhouder. De blonde mandekker was in zijn eerste seizoen meteen goed voor vijf goals en wordt zelfs getipt als aanvoerder volgend seizoen bij 'The Billy Goats'.

Over zijn kansen op een EK met de Rode Duivels volgend jaar maakt Bornauw zich echter weinig illusies: "De kans blijft miniem dat ik het haal, maar we zullen zeggen dat mijn kansen gestegen zijn van één naar vijf procent. Op voorwaarde dat ik een goed seizoen doormaak", zegt de ex-Mauve aan Sport/Voetbalmagazine.