Naar een Mexicaanse oplossing in België? Geen promotie of degradatie meer in de komende vijf jaar

In Mexico heeft de nationale voetbalbond een bizar besluit genomen. De komende vijf jaar zullen dezelfde achttien ploegen actief zijn op het hoogste niveau. In de Mexicaanse Liga MX zullen de komende vijf jaar steeds dezelfde achttien ploegen aantreden. Degraderen is dus niet mogelijk en ook promoveren uit de tweede klasse gaat niet. De tweede klasse werd stilgelegd en er zal dus geen kampioen zijn. De tweede klasse was de laatste jaren een slagveld en ging van 18 naar 12 deelnemers. Van de huidige clubs heeft niemand een geschikte licentie. De competitie zal hervormd worden en de teams krijgen een financiële vergoeding. Het is de bedoeling om er een opleidingscompetitie van te maken, bijvoorbeeld met een quotum voor spelers ouder dan 23 jaar. De situatie is ietwat vergelijkbaar met de Belgische, waar ook hervormingen zitten aan te komen. Misschien kunnen er wel (positieve/negatieve) lessen getrokken worden uit het Mexicaanse voorbeeld.



