The show must go on? Zwaar getroffen Spanje lijkt klaar om verder te voetballen, ook Duitsland maakt zich klaar

De show moet gewoon doorgaan, zoveel lijkt duidelijk. Terwijl kleinere competities als Schotland, Servië en de Jupiler Pro League willen stoppen, is dat voor de grote competities iets heel anders.

Uiteraard is er in pakweg Italië, Spanje, Engeland en Duitsland nog veel meer geld gemoeid met de competitie en de tv-gelden dan in ons land.

En dus willen ze in die landen wel degelijk nog voetballen dit seizoen. In Engeland was er al een plan om te spelen achter gesloten deuren en eventueel op een gezamenlijke, gecentraliseerde plaats tot half juli - geen makkelijk haalbaar plan.

Ook Duitsland

De Spaanse competitie heeft ondertussen ook een principe-akkoord gevonden om de competitie te gaan hervatten. De sportraad liet in de Spaanse pers verstaan dat er op korte termijn kan worden verder gepraat over de technische kant van de zaak.

Ook in Duitsland denken ze ondertussen na over de heropstart van de competitie. Donderdag zou er worden gesproken over een heropstart ergens in mei.