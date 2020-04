📷 Aandoenlijk: Sporting Lokeren failliet, maar conciërge rijdt ook vandaag gewoon het gras af op Daknam

Het doek over Sporting Lokeren viel maandag, over de toekomst zijn nog veel onduidelijkheden. Maar er is nog één man die ook dinsdag gewoon op Daknam was.

En dat is conciërge Lorenzo, die in het verleden ook al greenkeeper was van de club. Hij mag (voorlopig) aan Daknam blijven wonen in samenspraak met de stad.

Lorenzo, de eenzame conciërge, blijft zelfs na het faillissement zijn pelouse met liefde onderhouden. Na een regeling met de Stad mag hij (voorlopig) nog in/aan het stadion blijven wonen. Wat een held! 🤍🖤💛 #Lokeren pic.twitter.com/aE5qNLMy38 — Jens Van Der Voorden 🇧🇪 (@JensVDVoorden) April 21, 2020

En dus deed hij dinsdag ook 'gewoon zijn werk'. Zijnde het afrijden van het gras op Daknam. De stad Lokeren is eigenaar van Daknam en wil het stadion zeker blijven gebruiken en de jeugdwerking garanderen.

Hoe het verder moet? Dat weet in feite niemand. Maar een aandoenlijk beeld is het sowieso wel. We wensen alle fans van Lokeren én Lorenzo in ieder geval veel sterkte toe in moeilijke dagen.