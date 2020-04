'Doekje voor het bloeden?' Na maanden zonder loon hebben meeste spelers recht op compensatie van 25.000 euro

De spelers van Lokeren werden de laatste maanden niet meer uitbetaald. Sommigen hebben zelfs nog recht op enkele honderdduizenden euro's. Alles recupereren wordt onmogelijk, maar de gedupeerde spelers hebben wel recht op een compensatie.

Een compensatie die ze kunnen krijgen via het Fonds Sluiting Ondernemingen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Afhankelijk van hoeveel de club nog verschuldigd was kunnen de spelers een bedrag krijgen van dat FSO.

Compensatie of naar de rechtbank

Voor de meesten zal dat 25.000 euro bedragen weet Het Laatste Nieuws, tevens het maximum. De spelers hebben ook een andere optie. Naar de rechtbank stappen voor een schuldvordering.

In dat geval kan het nog bijzonder lang wachten zijn op een vonnis en het is allesbehalve zeker of er nog iets te recupereren valt. Bovendien zijn de spelers niet de enige partij die nog geld tegoed heeft van de club.