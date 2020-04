Supporters van Hamme weren zich tegen samenwerking met Lokeren: "Ik zou het eerder opslorping noemen" & "Zo maak je misschien twee clubs kapot"

Dinsdag komt het bestuur van VW Hamme samen om intern een samenwerkingsverband met het failliete Lokeren te bespreken. Wie alvast hoopt dat die fusie er niet zal komen is Dennis Van de Vreken, oprichter van supportersclub 'Vigoriginals' en meer recent van de facebookgroep 'Geen Fusie met Lokeren'.

Op twee dagen tijd telde de groep op Facebook al meer dan 360 leden. "Van de mensen die om de 14 dagen komen kijken en de vaste kern denk ik dat er weinig mensen achter de fusie staan", steekt Dennis Van de Vreken van wal. Hij hoopt dat het clubbestuur straks beslist om niet in zee te gaan met de buren uit Lokeren.

"Een samenwerking zou ik het niet noemen, maar eerder het opslorpen van een club uit een lagere divisie. Een club met onze 211 (stamnummer van Hamme, nvdr.) die op Daknam gaat voetballen is toch absurd. Dat ze dan op zijn minst overwegen om in Hamme te spelen. En van de naam KSV Vigor Wuitens Lokeren wordt je als fan van Hamme helemaal doodziek", stelt hij.

Slechte communicatie

"Als de fusie erdoor komt is het gedaan met Hamme. Na vijf jaar kan Lokeren zijn stamnummer terug opvragen en dan zou de onze zomaar kunnen verdwijnen", verwijst hij naar de recente samenwerking tussen Beerschot en Wilrijk. "Zo maak je misschien wel twee clubs kapot. Als er een fusie moet gebeuren dan is het er een tussen enkel en alleen Hamse ploegen. Een grote Hamse club, dat is misschien wel de toekomst."

Het wordt voor Van de Vreken en zijn medestanders met een bang hartje afwachten wat het bestuur dinsdagavond beslist. "Wat me meteen stoorde was de communicatie van de club naar de supporters toe. Er werd gesust dat het maar om verkennende gesprekken ging en dan lees je overal dat er al een intentieverklaring is", besluit de oprichter van de Vigoriginals.