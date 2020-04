Failliet van Lokeren? Hein Vanhaezebrouck geeft de schuld aan ... licentiecommissie: "Groot falen"

Het BAS heeft de komende weken nog heel wat werk voor de boeg in bepaalde zaken rond licenties, maar het einde van Sporting Lokeren is wél al een zekerheid. Hein Vanhaezebrouck prikt daarbij naar ... de licentiecommissie.

Onder meer Van Damme en Overmeire waren boos in hun reacties na het failliet van Lokeren en die eerste had het onder meer over Louis De Vries, die de club overnam zonder blijkbaar over de nodige gelden te beschikken om dat te doen.

Groot falen

Maar Hein Vanhaezebrouck is duidelijk in Het Nieuwsblad over de hele zaak: "De licentiecommissie is hierin zwaar tekort geschoten."

"Het is aan hen om in te schatten of een club financieel in staat is om - zeker na een overname - een seizoen rond te maken. Met de overnemers was dat niet het geval. Een groot falen van de commissie."