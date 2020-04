Wordt Newcastle United een nieuwe topclub in Engeland? Interesse in Rode Duivel en topspits

Newcastle United speelt een grijs seizoen en staat voorlopig op de 13de plaats in de Premier League. Daar zou in de toekomst wel eens verandering in kunnen komen, want Newcastle staat op het punt om een nieuwe eigenaar te krijgen.

Newcastle United zou voor 340 miljoen euro overgenomen worden door kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië. Als de kroonprins de nieuwe eigenaar zou worden, beschikt Newcastle binnenkort over het meeste financiële vermogen in de Premier League. De club zou meteen van de gelegenheid gebruik willen maken om enkele sterren binnen te halen. Zo staat Dries Mertens al even op de radar van de Engelse club, maar ook Edinson Cavani wordt genoemd. De Uruguayaan zit op een zijspoor bij PSG en hij kan ook naar Atlético Madrid.