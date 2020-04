Vader van speler brengt redding voor club uit Tweede Amateur

Nog meer goed nieuws qua overlevingskansen voor een Belgische club. ASV Geel zat in zware problemen, maar gisterenavond is er een akkoord gevonden met een investeerder. Het gaat om Benny Hoebregs, vader van speler Jean-Michel.

Er was een Italiaanse groep in de running, maar die piste liep dood. Hoebregs wil zich wel achter de club scharen. “Ik kan het zeker niet alleen. Ik reken op heel veel medewerking vanuit de Geelse gemeenschap. Vandaar ook mijn verankeringsproject”, aldus Hoebregs in HBvL.

Geel hoopt met de overname als nieuw feit toch nog een licentie voor 2de amateurs te versieren. In dat geval zou Bart Janssens, momenteel bij KV Mechelen, de trainer worden.