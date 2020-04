En daar zijn de volgende topvoetballers die tegen de lamp lopen en niet in hun kot kunnen blijven

Vier Arsenalspelers zullen zich binnenkort moeten verantwoorden tegenover de club omdat ze de coronamaatregelen aan hun laars lapten. Onder hen recordaankoop Nicolas Pépé en Alexandre Lacazette.

Nicolas Pépé werd gespot terwijl hij op een pleintje aan het voetballen was met vrienden, dat pleintje is nu door de politie afgesloten. Aanvaller Lacazette liet zijn auto dan weer wassen door iemand anders, iets wat ook niet mag in het Verenigd Koninkrijk.

Maar zij zijn niet de enige Arsenal-spelers die moeite hebben met het volgen van de maatregelen. David Luiz en Granit Xhaka spraken af in een park. De club zei dat ze het voorval met de betrokken spelers gingen bespreken. Nicolas pépé werd al aan de tand gevoeld en zei dat hij enkel naar buiten ging met familieleden waarmee hij het huis deelt.

Eerder kwamen Tottenham-spelers Sissoko en Aurier al in nauwe schoentjes toen ze samen aan het trainen waren.