Dries Mertens stilaan einde contract, Spaanse topclub wrijft zich in de handen

Dries Mertens zou zijn laatste wedstrijd voor Napoli wel al eens gespeeld kunnen hebben. De kleine aanvaller is aan het einde van dit seizoen einde contract en kan op interesse rekenen van verschillende topclubs.

Een van de clubs die geïnteresseerd zijn in de diensten van Mertens is Atlético Madrid. De Spaanse topclub ziet naar alle waarschijnlijkheid Diego Costa vertrekken aan het einde van dit seizoen. De 31-jarige sterke spits kan rekenen op interesse van AS Roma, Napoli, Flamengo en Al-Rayyan.

Het is niet de eerste keer dat Mertens kan rekenen op interesse uit Spanje. Eerder werd zijn naam ook al in verband gebracht met FC Barcelona. Doordat Mertens einde contract is en op verschillende posities uit de voeten kan, zien ze hem bij Atlético als de ideale versterking.

Mertens groeide bij Napoli uit tot publiekslieveling en kwam in acht jaar tijd tot 311 wedstrijden, waarin hij 121 keer scoorde en 74 assists produceerde. Daarmee evenaarde hij het doelpuntenaantal van recordhouder Marek Hamsik.

Of Mertens dat record nog zal breken, blijft de vraag. Een akkoord over een nieuw contract blijft uit en de Leuvenaar is een van de meest gewilde spelers op de transfermarkt. Volgens Fichajes.net zou Mertens niet weigerachtig staan tegenover een overstap naar de Spaanse topclub.