Youngster wil in Canada carrière herlanceren, maar: "Racing Genk blijft mijn ploeg"

Eerder deze week raakte bekende dat de 21-jarige Paolo Sabak, die zonder club zat, zijn carrière gaat verderzetten in... Canada. Een niet alledaagse stap. Voetbalkrant.com sprak met de talentvolle aanvallende middenvelder over deze opmerkelijke stap.

De Mechelaar doorliep de jeugd van KV Mechelen en Racing Genk, waar hij in de A-kern geraakte. In 2018 verliet hij Limburg voor het Nederlandse NEC. Daar liep het voor Sabak niet zoals gewenst. Hij kwam er amper aan spelen toe en werd zelfs teruggezet naar het tweede elftal. In maart werd zijn contract dan ook in onderling overleg ontbonden.

"Ik heb zeker geen spijt van NEC, want ook uit zo'n tegenslagen leer je. Het is ook niet zo dat alles enkel en alleen aan hen ligt. Ook ik heb wellicht te weinig geduld getoond. Maar ik ben mentaal zeker sterker geworden daardoor."

Sabak, die de nationale jeugdelftallen doorliep, heeft nu een nieuwe club gevonden: het Canadese FC Forge. "Hoe ik hier kom? Dat vraagt iedereen zich af. Peter Reynders, die ik ken van Genk, zit daar. Via hem kreeg ik te horen dat de club me écht wilde. Dat deed deugd. Voor mij is het essentieel om nu aan spelen toe te komen. De club, die nog maar pas bestaat, werd vorig seizoen kampioen in de Canadese Premier Leaugue. Er zitten gemiddeld 10 000 toeschouwers in het stadion, dus het leeft. Ik wil me er echt tonen", aldus Sabak.

"Racing Genk blijft mijn club"

Het blijft enigszins vreemd dat een talentrijke Belg naar de andere kant van de wereld trekt om er te voetballen. "Natuurlijk wil ik in België spelen, er waren ook contacten met enkele ploegen. Maar ik had geen zin om tweede keuze te zijn. Ik moet aan spelen toekomen nu!"

"Mijn ambitie is om op termijn terug te keren naar België en me te tonen in 1A. Als Mechelaar heb ik zeker een band met KV Mechelen, maar eerlijk: Racing Genk blijft mijn club. Ik ken er zoveel mensen. Ik hoop echt dat ik er ooit terug zal keren", besluit Paolo Sabak.