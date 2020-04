Deinze wil meteen naar 1A: "Laat ze maar komen, vraag het maar aan Club Brugge"

Deinze is kampioen in Eerste Amateur, maar houdt zich nog even op de vlakte qua transfers. Het maakt immers een wereld van verschil om een seizoen in 1B of... 1A voor te bereiden. Daar hopen ze nu wel stiekem op, geeft voorzitter Denijs Van de Weghe toe.

"Natuurlijk kijken we uit naar volgend seizoen, maar in welke reeks gaan we spelen? We hopen dat de Pro League half mei beslist om toch met 20 ploegen te spelen in 1A en 1B laat voor wat het is", zegt hij bij Sporza.

"We hebben geen zin om volgend seizoen enkel met Westerlo en Union, en misschien ook nog RWDM, Seraing en Lierse Kempenzonen - die we al goed kennen uit Eerste Amateur - in 1B te spelen. Dat kan je toch geen promotie meer noemen? Of een viertal ploegen aangevuld met de beloften van de grote clubs? Neen, bedankt. We zijn een volwaardige profclub nu en dan hebben we geen zin om in een beloftecompetitie te spelen."

Qua budget zou er geen probleem zijn. "Ons budget was vorig seizoen 2,5 miljoen euro. Dat gaan we sowieso optrekken naar 4 miljoen euro voor 1B, en als het toch 1A wordt verhogen we nog. De sportieve stap naar 1A is heel groot, maar ik denk dat we meekunnen. Vraag maar eens aan Club Brugge hoe moeilijk het is om in Deinze te komen spelen. Ik zou zeggen, laat ze maar komen."