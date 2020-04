Ligue 1-speler niet te spreken over het idee om de trainingen te hervatten op 11 mei en de wedstrijden midden juni: "Er is bezorgdheid"

De Ligue 1 wil graag de trainingen hervatten vanaf 11 mei en ze willen terug wedstrijden spelen in juni. Romain Philippoteaux is niet te spreken over het idee.

Romain Philippoteaux (32 jaar oud, 28 wedstrijden en vijf goals in de Ligue 1 dit seizoen), is een linkermiddenvelder van Nîmes en hij vindt het geen goed idee om de Ligue 1 te hervatten. "Ik vind het moeilijk om te geloven. De nationale autoriteiten staan erop, maar als je het aantal sterfgevallen per dag ziet en alle grote evenementen die tot september zijn afgelast, zie ik niet hoe we het voetbal kunnen heropstarten", legde de 32-jarige speler uit bij La Provence. "Ik begrijp het plan niet. Ze willen te snel opnieuw beginnen. Als we moeten gaan, gaan we, maar ik heb niet het gevoel dat er rekening wordt gehouden met de gezondheid van de spelers. Er is bezorgdheid, want Junior Sambia van Montpellier is getroffen door Covid-19", aldus Romain Philippoteaux.





