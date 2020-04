Het lockdownfeestje is een dure grap voor Kean: Everton legt aanvaller maximumboete op en dat zijn wel enkele nulletjes

Moise Kean was enkele dagen geleden de volgende topvoetballer die werd betrapt op het organiseren van een lockdownfeestje. Het is ondertussen duidelijk dat het een duur feestje zal zijn voor de aanvaller.

Everton FC kan namelijk allerminst lachen met de uitspattingen van Moise Kean. Op het feestje waren niet alleen vrienden aanwezig, maar de aanvaller had ook enkele meisjes-van-plezier uitgenodigd.

The Toffees hebben ondertussen beslist om Kean - die in Liverpool allerminst kon bevestigen de voorbije maanden - de maximumboete op te leggen. In de Premier League is dat het equivalent van twee weeksalarissen.

130.000 euro boete

We nemen er eventjes de rekenmachine bij. Kean verdient wekelijks zo’n 65.000 euro. Met andere woorden: het feestje kost hem zo eventjes 130.000 euro. En dan veronderstellen we ineens dat hij niet het goedkoopste escortbureau zal gebeld hebben.