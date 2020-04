Nederlandse flankaanvaller lijkt, ondanks enkele moeilijke jaren bij Sporting Lokeren, een nieuwe kans te krijgen in de Eredivisie

Guus Hupperts lijkt terug te keren naar zijn thuisland. Dit seizoen kwam hij niet in het stuk voor bij Sporting Lokeren en aangezien de club failliet is, is hij opnieuw een vrije speler. De Nederlandse flankaanvaller hoopt zo zijn carrière te herlanceren.

Door het faillissement van Sporting Lokeren, mogen alle spelers die daar in dienst waren op zoek naar een nieuwe ploeg voor volgend seizoen. Parmentier tekende al bij AA Gent en Van Moerzeke gaat mee naar het nieuwe Lokeren-Temse, maar rond veel andere spelers hangen nog vraagtekens. Guus Hupperts lijkt ook op weg naar een nieuwe club. De Nederlander speelde al sinds de zomer van 2016 voor Sporting Lokeren. Hij deed het zeer wisselvallig bij de Waaslanders en dit seizoen kwam hij helemaal niet meer in het stuk voor. Toch lijkt hij nog een kans te krijgen in de eerste klasse van Nederland, want volgens De Limburger aast VVV-Venlo op de flankaanvaller.