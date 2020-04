Nog een profclub die weer hoop heeft op licentie: spelers worden betaald

KSV Roeselare is nog zo'n club die zich bij het BAS moet gaan verdedigen om de licentie te krijgen. Tot voor kort hadden ze geen kans om die te krijgen omdat de spelers al sinds januari niet meer betaald zijn, maar...

De spelers hebben nu toch al een deel van hun loon op de rekening gekregen. Roeselare was dringend op zoek naar 4 miljoen euro omdat de Chinese eigenares Xiu Li Dai niet meer over de brug kwam. Nu heeft ze dus wel het geld gevonden en Roeselare is dus toch nog niet veroordeeld.

Als alle lonen correct betaald worden en de schulden worden afgelast maakt Roeselare weer kans op een licentie. Wel zal er een plan moeten klaarliggen om volgend seizoen dezelfde situatie te vermijden...