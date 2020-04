Club Brugge moet niet hopen op nieuwe middenvelder: "Geen plannen om terug te keren"

De laatste weken bleven er geruchten binnensijpelen over Razvan Marin die in de belangstelling van Club Brugge zou staan. De ex-middenvelder van Standard heeft daar nu een einde aan gemaakt.

Marin kwam bij Ajax niet veel meer aan de bak en zou een andere ploeg zoeken. Club toonde volgens enkele bronnen interesse, maar Marin heeft daar op de Nederlandse tv komaf mee gemaakt door te zeggen dat hij geen plannen heeft om nog naar de Jupiler Pro League terug te keren.

Blauw-zwart is wel nog op zoek naar een extra middenvelder om de concurrentie aan te scherpen. Marin heeft trouwens genoeg opties, want zowel in Italië, Engeland en Nederland zijn er ploegen die hem willen overnemen.