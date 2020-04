Argentijnse stervoetballer blijft in de hoek waar de klappen vallen: hij heeft voor de vierde keer positief getest op het coronavirus

Paulo Dybala is nog steeds niet verlost van het coronavirus. De Argentijnse stervoetballer heeft voor het eerst positief getest op 21 maart en ook zijn vierde test enkele dagen geleden was positief.

Volgens Martijn Peters, wetenschapsexpert van DPG Media, is zoiets niet onmogelijk. Hij vertelt het in een interview bij Het Laatste Nieuws. "De meeste mensen worden binnen tien tot veertien dagen na de start van de symptomen terug beter, maar bij de ergere gevallen kan het langer duren."