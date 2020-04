Vanhaezebrouck verrast met uitspraak over Anderlecht-sterkhouder: "Hij kan op het lijstje van Barcelona terechtkomen"

De transfer van Hendrik Van Crombrugge was voor RSC Anderlecht een schot in de roos. De doelman ontpopte zich in het Astridpark tot een puntenpakker. Hein Vanhaezebrouck heeft er zelfs een enorm verrassende uitspraak over in petto.

De interesse in Hendrik Van Crombrugge is logisch. “Het is geen toeval dat Ajax hem wil halen”, vertelt Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. “Hij heeft dit seizoen mirakelreddingen verricht, hé.” De voormalige coach van paars-wit gelooft niet dat België of Nederland het eindstation is voor Van Crombrugge. “Hij kan op deze manier op het lijstje van FC Barcelona terechtkomen. Daar zoeken ze een doelman die echt kan meevoetballen.”