Transfers beginnen op gang te komen in de Premier League: Watford heeft met haar eerste versterking een mix van Pogba en Kanté binnengehaald

Hoewel er op dit moment nog niet duidelijk is wat er zal gebeuren met het voetbal in de Premier League, zijn de ploegen al wel bezig met de toekomst. Zo heeft Watford met Pape Gueye haar eerste versterking voor volgend seizoen beet.

Pape Gueye speelde bij de Franse tweedeklasser Le Havre. Hij is nog maar 21 jaar, maar hij maakte wel zijn debuut al in 2017. Gueye is een verdedigende middenvelder en hij wordt gezien als een enorm talent.

Verschillende clubs hadden interesse in de jonge, Franse middenvelder, want hij wordt gezien als een mix van Pogba en Kanté. Watford heeft uiteindelijk aan het langste eind getrokken. Hij heeft een contract van vijf seizoenen getekent bij de club van Christian Kabasele.