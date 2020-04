'Barcelona bereid om wonderkind te laten gaan om Sancho te overtuigen'

Wie domineert het voetbal nadat Lionel Messi en Cristiano Ronaldo op pensioen gaan? Dat is de vraag die de hele Europese top bezighoudt momenteel. In die zoektocht zou FC Barcelona bereid zijn zelf een van hun grootste talenten af te staan.

Kylian Mbappé, Jadon Sancho, Joao Felix,... verschillende kandidaten werpen zich op als de sterren van de toekomst. Elke transferperiode worden deze toptalenten dan ook gelinkt aan een transfer naar de absolute wereldtop.

Bij FC Barcelona zijn ze ervan overtuigd dat Jadon Sancho de volgende superster is die in de voetsporen zal treden van Lionel Messi. Barcelona is zelfs bereid om Ansu Fati in een ruildeal te betrekken.

Het nieuwe wonderkind van FC Barcelona wordt door vele binnen de club zelf gezien als dé opvolger voor Lionel Messi. De jonge vleugelspeler maakte dit seizoen zijn debuut voor de Blaugrana en toonde meteen heel wat in zijn mars te hebben.

Borussia Dortmund hoopt zo'n 120 miljoen euro te ontvangen voor hun goudhaantje en Barcelona zal moeten afrekenen met de concurrentie van Manchester United en Chelsea.

Volgens Diario SPORT is een deal voor Barcelona enkel bespreekbaar als er een terugkoopclausule wordt in opgenomen.