Club Brugge kijkt al vooruit naar volgend seizoen en belooft compensatie

Het seizoen is nog niet officieel afgesloten, maar menig eersteklasser is al bezig aan de voorbereiding op het volgende. Nu heeft Club Brugge officieel het startschot gegeven: blauw-zwart start met de abonnementenverkoop voor volgend seizoen.

Blauw-zwart bijt daarmee de spits af als eerste 1A-club. Al 6000 fans verlengden hun abbo via de voorrangsperiode. Vanaf 20 mei kunnen abonnementen en plaatsen verwisseld worden. De rest van de abo's worden in vrije verkoop verkocht vanaf 25 mei.

Voor de twijfelaars omwille van de coronacrisis heeft Club Brugge ook een oplossing in gedachten: "Als er wedstrijden niet kunnen plaatsvinden, dan zorgen we voor een compensatie van 5% van de totaalprijs van je abonnement per match."