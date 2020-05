Engels opbod doet Club Brugge van (veel) meer dromen: 'Premier League-clubs staan in de rij voor sterkhouder'

Club Brugge zal komende zomer opnieuw stevig cashen. Het is nu al een zekerheid dat Emmanuel Dennis zijn kastje in het Jan Breydelstadion zal leegmaken. Enkel zijn bestemming is nog een vraagteken.

Emmanuel Dennis liet zich de voorbije maanden stevig opmerken. Vooral zijn doelpunten tegen Real Madrid en Manchester United zorgen ervoor dat de 22-jarige flankaanvaller op een pak lijstjes is terechtgekomen. Eurosport weet dat de Premier League-clubs dan ook in de rij staan voor de Dennis. Arsenal FC, Everton FC, Newcastle United, Sheffield United en Wolverhampton Wanderers hebben zich inmiddels al gemeld voor de Nigeriaan. En dat is goed nieuws voor Club Brugge. Een opbod onder Engelse clubs zorgt er automatisch voor dat de prijs van de flankaanvaller in de lucht zal schieten. Club Brugge wil minstens 25 miljoen euro vangen. 25 miljoen euro of meer? Het is overigens geen verrassing dat de Nigeriaan in de belangstelling staat van Engelse clubs. De 22-jarige flankspeler zal als Super Eagle - ook al heeft hij nog maar twee caps - geen probleem hebben om aan een werkvergunning te geraken.