Hét euvel bij Nainggolan: Inter en Roma willen niet, Cagliari kan niet

Radja Nainggolan verstuurde deze week een open sollicitatie voor een terugkeer naar AS Roma. In de Italiaanse hoofdstad zitten ze echter niet op de middenvelder te wachten. De reden: het loon is te hoog.

Il Ninja is tot nader order nog steeds een speler van Internazionale FC. Radja Nainggolan draagt momenteel het shirt van Cagliari Calcio, maar de Zuid-Italianen zijn op financieel vlak niet krachtig genoeg om hem definitief over te nemen. De reden is simpel: Inter verwacht nog zo’n achttien miljoen euro voor de voormalige Rode Duivel, terwijl Nainggolan zelf nog eens vier miljoen euro per jaar wil verdienen. En dat is voor veel clubs - inclusief AS Roma - een onoverkomelijk prijskaartje.