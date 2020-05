Voormalig publiekslieveling Anderlecht reageert op terugkeer hoogste niveau

Op 36-jarige leeftijd keert Guillaume Gillet terug op het hoogste niveau. De polyvalente middenvelder heeft dan wel een aflopend contract, tegen Ligue 1-voetbal zegt hij niet direct neen.

Vorig jaar waren ze er al dicht bij, maar op het allerlaatste moment liepen ze promotie mis. Maar dit jaar was het wel raak voor Guillaume Gillet en Lens.

Gillet reageerde via Instagram voor het eerst op de promotie. "We gaan naar de Ligue 1. Ik ben enorm trots op dit team, om deze tenue te mogen dragen. Proficiat aan alle fans. Jullie verdienen dit het meest, hier hebben jullie jaren op gewacht. Ik kan me niet voorstellen hoeveel sfeer jullie volgend seizoen zullen maken."

Gillet sloot zijn boodschap nog af met een belangrijke tip. "Zorg goed voor jezelf en anderen"