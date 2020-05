'Twee Spaanse clubs melden zich voor Jonathan David, maar Canadees houdt deur open voor verlengd verblijf in Gent'

Blijft Jonathan David bij KAA Gent? De Canadees wordt het hof gemaakt door tal van clubs. Tegelijkertijd sluit hij een verlengd verblijf in de Ghelamco Arena niet uit.

Bayern München, FC Porto, Sevilla FC, Valencia CF,... Het is maar een greep uit de clubs die de voorbije weken en maanden al contact hebben gezocht met Michel Louwagie.

Ook de zaakwaarnemer van Jonathan David liet de voorbije weken al meermaals verstaan dat de speler klaar is voor een stap hogerop. Meer zelfs: de Bundesliga draagt zijn persoonlijke voorkeur weg.

“Het is de laatste jaren enorm snel gegaan voor mij”, vertelt David in een interview op de webstek van FIFA. “Bij momenten heb ik mezelf verrast, maar ik heb vooral heel hard gewerkt om te geraken waar ik nu sta.”

Gent is een thuis voor mij geworden

En dat is momenteel nog steeds de Arteveldestad. “Gent is een thuis voor mij geworden. En het is altijd lastig om thuis te vertrekken. Ik ben hier nu iets meer dan twee jaar en ik begin van de stad en de mensen te houden.”