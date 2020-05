Agüero zegt wat de meesten denken: "Hervatten? De spelers zijn bang"

De Premier League stelt alles in het werk om zo snel mogelijk terug te voetballen. Het lijkt wel alsof iedereen de competitie wil hervatten. Sergio Agüero is de eerste die het tegendeel beweert.

Er moeten nog negen wedstrijden afgewerkt worden in de Premier League. Het lijkt er steeds meer op dat we een 'turbocompetitie' krijgen. Meerdere wedstrijden per week én alles op Wembley.

"Er zal een pak spanning zijn als we terug gaan voetballen", klinkt het bij een bezorgde Sergio Agüero. "Het wordt niet gezegd, maar de meeste spelers zijn bang. Ze hebben ook een gezin, hé. Ondertussen sterven er wereldwijd mensen aan het virus."