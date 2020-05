Ondanks zijn blessureleed maakte Eden Hazard veel indruk op Marcelo

Blessures hielden Eden Hazard van zijn beste vorm in zijn eerste jaar bij Real Madrid, maar de ziel van Marcelo heeft hij al wel gewonnen.

De verwachtingen lagen bijzonder hoog voor Eden Hazard tijdens zijn eerste seizoen in 'Koninklijke' loondienst en door enkele vervelende blessures kon hij die niet helemaal inlossen. Toch niet tijdens de matchen, maar zijn ploegmaats zagen hem natuurlijk vaker aan het werk.

Linksachter Marcelo speelt op dezelfde flank als de Rode Duivel. De Braziliaan praatte met Fabio Cannavaro over onze landgenoot. "Een crack", zei Marcelo. "De snelheid waarmee hij dingen uitvoert is simpelweg indrukwekkend. Hij was zo goed voor zijn blessures. Maar hij zal terugkomen", besloot de verdediger van Real Madrid.