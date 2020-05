James Milner legt Kompany en Van Dijk in de weegschaal: "Vincent is een echte leider en een goede kapitein"

James Milner won met Manchester City titels aan de zijde van Vincent Kompany en pakte vorig jaar met Liverpool de Champions League met Virgil van Dijk in het team. Hij legt de topverdedigers uit de Lage Landen in de weegschaal.

Voor Sky Sports praatte de gewezen middenvelder van Manchester City, nu Liverpool, over de beste verdedigers waar hij mee samen speelde. "Elke succesvolle ploeg heeft een leider nodig achterin. Iemand die de ruggengraat van de ploeg vormt", legde James Milner uit.

Vincent Kompany en Virgil van Dijk beschikken over die kwaliteiten. Milner is dan ook vol lof over hen. "Van Dijk is een Rolls-Royce. Hij staat altijd op de goede plek en hoeft daarom niet zo veel te tackelen. Zijn crosspass is beter, al kon Kompany er ook wel iets van", zei de Engelsman over de Nederlander.

"Kompany wordt een van de beste verdedigers in de geschiedenis van de Premier League genoemd. Terecht. Telkens terugknokken na al die blessures. Hij legde er altijd zijn hoofd voor. Het is een echte leider en een echte kapitein", besloot hij.