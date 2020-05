Lokeren-Temse bouwt verder voor komend seizoen en versterkt zich met Antwerp-verdediger

Lokeren Temse zit niet stil deze periode en is volop bezig om een kern te bouwen voor komend seizoen. Daar hoort nu ook Cyronn De Wilde bij, de verdediger komt over van Antwerp.

De Wilde gold als een jong talent bij Antwerp en mocht vorige zomer al mee op stage met de A-kern in Duitsland. Maar zich doorzetten in de selectie lukte niet.

Daarom probeert de linksachter het een paar trapjes lager bij fusieploeg Lokeren-Temse in Tweede Amateur. De Wilde speelde bij de jeugd nog bij Lokeren tot 2010. Vandaar ging hij 8 jaar voor Club Brugge spelen en via Antwerp is De Wilde uiteindelijk terug in het Waasland geraakt.