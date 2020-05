'OHL ziet geen heil in contractverlenging sterkhouder: drie 1A-clubs liggen op vinkenslag'

In welke divisie OHL volgend seizoen gaat uitkomen is nog een groot vraagteken. Dat heeft zo zijn implicaties voor de samenstelling van de kern voor volgend seizoen. Er wordt alvast duchtig aan de mouw van één van de smaakmakers getrokken.

Yannick Aguemon speelde zich in de kijker met zes assists en twee doelpunten. Het contract van de flankaanvaller loopt af op het einde van het seizoen. Volgens Afrique Sports zijn de Leuvenaars verrassend genoeg niet van plan om zijn verbintenis te verlengen.

In coronatijden is Aguemon dus gegeerd wild. Zowel Sint-Truiden, Charleroi en Cercle Brugge zouden allemaal een oogje hebben op de 28-jarige international. Ook in het buitenland zou er de nodige interesse zijn van Turkse, Nederlandse en Franse clubs.