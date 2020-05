'Proto kan oude liefde niet weigeren en keert terug naar Anderlecht'

Is er een terugkeer van SIlvio Proto naar RSC Anderlecht in de maak? De plooien met Marc Coucke zijn nog lang niet gladgestreken, maar...

Silvio Proto en Marc Coucke zijn na de passage van de doelman niet de beste vrienden. “Maar tegen RSC Anderlecht zou ik nooit nee kunnen zeggen”, liet eerstgenoemde eerder al optekenen.

En volgens La Gazzetta dello Sport is de terugkeer in de maak. SS Lazio is namelijk op zoek naar een nieuwe reservedoelman, terwijl de roze sportkrant verwacht dat Proto terugkeert naar Brussel.

Perfect profiel

De 36-jarige doelman past bovendien perfect in het paars-witte plaatje. Proto was van plan om de handschoenen aan de haak te hangen, maar is de perfecte man om Hendrik Van Crombrugge te ondersteunen én de jonge doelmannen te begeleiden.